「オープン戦、阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）

冷たい風を切り裂き、阪神・大山悠輔内野手の打球はグングン伸びていく。左翼フェンス際、正木のジャンプもわずかに届かない。甲子園にいつもの浜風は吹いていなかった。主砲の技術がたっぷり詰まった一打に、平日昼のマンモスがお祭り騒ぎになった。

０−０の四回だ。先頭の１番・近本が四球で出塁すると、中野はきっちり犠打。２死二塁となり、４番・大山が真骨頂を発揮する。初球を見逃し、２球目は空振り。２球で追い込まれた後、松本晴の１４４キロ内角球に体をくるりと回転させながらバットの芯で捉えた。

シーズンさながらの攻撃に「はい、そうですね。良かったと思います」と大山は納得顔。１−０の六回には１死一塁から右腕・岩井の外角低めのスライダーを技ありで右方向へ。マルチ安打を決め、オープン戦は８打数５安打、打率・６２５と絶好調だ。それでもまだシーズン開幕前。「反省する部分もあるので、しっかりやっていきます」と浮かれるはずがない。

プロ１０年目。まだまだ成長できると信じている。入団後、３０代中盤から全盛期を迎えた先輩の姿を目の当たりにしてきた。オフも意欲的にトレーニングに励み「一番いい状態が来るように」と見据えるのはキャリアハイだ。

侍戦士の佐藤輝、森下が不在でも、虎には大山がいる。「１試合、１試合頑張ります」。ＷＢＣムードの週末も、虎党に快音を届ける。