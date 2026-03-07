「右脚の肉離れ」で別メニュー調整中の阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が６日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎」で行われた２軍全体練習に参加し、２日連続で部分的に本隊合流した。また、左翼で打球の捕球練習も行った。

５日はウオーミングアップのみ本隊合流していたが、この日はランメニューとキャッチボールにも参加。その後、グラブ片手に左翼に向かい、フリー打撃で外野に飛んできた打球を追った。

平田２軍監督は「リハビリの一環」とした上で「１軍で『外野もやれ』となって『ファームではやってません』じゃ（いけない）。外野での感覚を確かめている段階だね」と練習の意図を説明。また、ショートゲーム（打撃投手が近距離から投球する打撃練習）で４３スイング中２本の柵越えを披露した打撃にも「本来の打球の質に戻ってきつつある」と目を細めた。

ＳＧＬで着実に練習の幅を広げているゴールデンルーキー。平田２軍監督が「足の状態はかなり良くなっている」と言うように、本格復帰へどんどん前進していく。