右脚の肉離れで別メニュー調整中のドラフト1位・立石（創価大）が6日、SGLでの2軍全体練習で左翼の守備に就いた。百崎らのフリー打撃中に左翼の位置へ。本職は三塁ながら、工藤外野守備走塁コーチの直接指導の下、足の運びや距離感を確認した。練習を見守った平田2軍監督は「これはリハビリの一環」と前置きした上で、「（1軍に）行って“外野もやれ”と言われたときに“やってません”ではいけない。われわれ（首脳陣）は準備し、想定して」と、実戦復帰後の起用法を見据えた一手であることを明かした。

リハビリの段階は確実に上がっている。5日にダッシュを解禁し、この日は全体のウオーミングアップにも参加。山田とのキャッチボールや三塁でのノック、サブグラウンドではベースランニングもこなした。指揮官は「本人の（患部の）不安感が少しずつ解消されている。ベースランニングも昨日より強度を上げた」と順調な回復ぶりに目を細めた。

打撃面でも復活をアピールした。屋外ショートゲームでは43スイングで2本の柵越え。「打撃の状態も良かった。下（半身）を使って打てているので、広角にいい打球を飛ばしている。本来の打球の質に戻って来ている」と指揮官。今後は練習時間を延ばしながら持久力も確認し、実戦復帰への最終調整に入る。 （長谷川 柚香）