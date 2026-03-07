日本ボクシング史上最高峰の頂上決戦がついに正式決定した。４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と５月２日に東京ドームで戦うことが６日、主催者から発表された。都内で記者会見が行われ、尚弥は「格の違いを見せて勝ちたい」と闘志。また、ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、元世界４階級制覇王者で同級４位の井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。

中谷はモンスターの手元に視線を送った後、キリッと顔を上げた。獲物は４本のベルトだけではない。「僕のキャリアで一番大きな戦い。必ず世界チャンピオンになり、最強の名称をいただく」。静かな口調とは裏腹に、言葉に熱がこもった。

宣戦布告を受けた１年前から無敗でたどりついた。昨年１２月にはスーパーバンタム級転向初戦で、ＷＢＣ世界同級９位のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に３−０で判定勝ち。苦戦したが「得るものが大きかった。成長できている」と自信を見せる。敵陣営の大橋会長も「あの苦戦で強敵になった印象。いろんな課題を克服している」と警戒を強める。

中谷は「スイッチはもう入っている」と臨戦態勢。約２週間半の沖縄合宿では徹底的に走り込み、実戦練習も始めているという。今後は恒例の米ロサンゼルス合宿を予定しており「けがなくベストで仕上げたい」と見据えた。

井上尚の「格の違いを見せる」発言に対しては「５月２日に分かる」と意に介さない。無敗同士の決戦。愛称の“ビッグバン”をさく裂させ、モンスターに土をつける。