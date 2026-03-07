日本ボクシング史上最高峰の頂上決戦がついに正式決定した。４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と５月２日に東京ドームで戦うことが６日、主催者から発表された。都内で記者会見が行われ、尚弥は「格の違いを見せて勝ちたい」と闘志。また、ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、元世界４階級制覇王者で同級４位の井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。

誰もが待ち望んだドリームマッチがついに実現する。尚弥は「１年前、年間表彰式でこの戦いを呼びかけてから、お互いが１敗もしてはならないことも約束し、この日まで来た。この２人が激突するという歴史的瞬間を必ず見てほしい」と呼びかけ、「今回守る気持ちは一切ない。中谷潤人を倒すために、５月２日、全力でぶつかる」と言葉に力を込めた。

昨年３月の年間表彰式の壇上で自ら中谷との対戦をぶち上げて以降、５月、９月、１２月とハイペースに防衛戦をクリア。一方の中谷もバンタム級で２団体王座統一に成功し、１２月のスーパーバンタム級初戦で苦戦しながらも判定勝ちして準備は整った。

互いに３２勝無敗の輝かしい戦績。完全に機が熟した状態で拳を交える。尚弥は「非常にワクワクしている。プロデビューしてからこの（興奮した）状態になるのは初めて。それだけ世間の注目や、自分がこの試合にどれだけの気持ちで臨んでいるかが表れている。同じ時代にお互い全盛期で、（同じように）積み上げてきた戦績は運命的と言っていい」と武者震いした。

両雄は早くも火花を散らし、会見登場時に握手した後は、隣の席で視線を合わさなかった。モンスターは史上最強の対戦相手に敬意を込めながらも「（ここまで）やってきたことは違うよって。しっかり違いを見せて勝ちたい」と同じ目線には立たなかった。相手陣営の名トレーナー、ルディ・エルナンデス氏は海外メディアに「井上に勝つなら判定」とコメントしていたが、陽動作戦の可能性もあるだけに「ルディは策士ですね」と笑いつつ、「僕に判定では勝てません」と断言。歴史的勝利への自信を全身の毛穴から放った。