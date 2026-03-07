「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第２日」（６日、琉球ＧＣ＝パー７２）

１アンダー、１７位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が１０バーディー、ノーボギーで自己ベストを１打更新し、コースレコードタイとなる６２を記録。通算１１アンダーで首位に躍り出た。また左手首故障からの復帰戦となる小祝さくら（２７）＝ニトリ＝は今季ツアー初となるホールインワンを決めるなど６アンダー、通算３アンダーの１３位に浮上した。２位には前日首位の永井花奈が２打差で続いている。

女王が、さらなる進化を見せつけた。インから出た佐久間は１１番パー５で、バンカーから残り２７ヤードの第３打を２メートルにつけて、この日最初のバーディーを奪った。

この大会は「オフにやってきたことがどれだけできるかを試す試合」と位置づけていた。そのオフには「バンカーからの練習をよくやってきたので」と説明し、「スピンが入らないと奥にいってしまう」という状況からチャンスにつけたバーディーは「一番うれしかった」と明かす。

これで気分も上がる。１２番でもバーディー。前半の上がり３ホールは３連続。ハーフターン後も３番から３連続など、終わってみれば１０個のバーディー量産となり、２００３年大会の具玉姫（第２日）のコースレコードに肩を並べた。

「風が穏やかで、フィーリングよくプレーできた」。これで２日間３６ホール、ノーボギー。３日目の２番までボギーがなければ、開幕からの連続ボギーフリーホールが３８となり、１８年の李知姫に並ぶ国内ツアー２位。７番まで続けば９９年の具玉姫の４３ホールに並ぶタイ記録も待つ。

「ボギーはいつかは来るけど、しっかりバーディーを取っていければ」と佐久間。オフの取り組みを試すという「ワクワクした気持ちは変えずに」と、残り２日間も進化した女王らしく走り抜ける。