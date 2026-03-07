◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

第６回ＷＢＣの１次ラウンドＣ組（Ｒ）が６日、行われ、日本は初戦で台湾と対戦。ドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で出場し、２回１死から先制の満塁弾を放つと、この回２度目の打席でも右前適時打で１イニングで５打点。チームも大会記録を更新する１イニング１０点を奪った。投手陣も先発の山本から計５人が１安打リレー。連覇を目指す侍ジャパンが２４年「プレミア１２」決勝で敗れた相手に７回コールド発進した。

もがいている様子はあった。大谷は、米アリゾナ州でのキャンプでのライブＢＰ（実戦形式の練習）での１０打席、オープン戦での３打席、日本での強化試合５打席で本塁打なし。打球がなかなかいい角度で上がらず、決して調子がいいようには見えなかった。

なにかきっかけを作ろうとしていたのが、試合前のフリー打撃だろう。大谷が試合前にグラウンドでフリー打撃を行ったのは、エンゼルス時代の２３年９月４日（日本時間５日）以来。しかもこの試合では練習中に右脇腹を痛めて、同年のシーズンはその後出場できなかった。悪夢はあったが、ＷＢＣの初戦の試合前で思い切りバットを振った。

思い出されるのは昨年１０月のポストシーズンだ。フィリーズとの地区シリーズで１８打数１安打と急ブレーキ。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズも２戦目まで７打数１安打と当たりが止まると、２戦目と３戦目の間の１０月１５日にシーズン開幕後初めてフリー打撃を行った。第４戦では圧巻の１試合３発。時に調整を思い切って変えるのが大谷の使う手段のひとつだ。

この日の試合前のフリー打撃では２１スイングで１０本がサク越え。２本が右中間のビジョンに直撃し、２本が右翼の看板上部に当たるなど、特大弾を連発した。４日の公式練習後には「体が状態良く、けがなくここまで来ているので、現段階では十分満足してます」と強調していた。培ってきた引き出しの多さが、２６年初陣での大爆発につながった。（安藤 宏太）