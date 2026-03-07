「オープン戦、阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）

１軍の対外試合では初のスタメンマスクとなった阪神・嶋村麟士朗捕手（２２）が３安打し、計７投手の無失点リレーにも貢献した。甲子園のファンの前で攻守で躍動し、早期の支配下登録を猛アピール。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。

◇ ◇

−嶋村が攻守で躍動。

「いいものは見せていると思いますが、個人のことは、もう言うことはないですね」

−村上と組んで経験を積ませたかった。

「花粉症ですか、皆さん。目がかゆそうですね。ショボショボされている。ゲームの中で起こることは、チームを作っていく上では初めてのこともあるし、慣れている景色もあるし、違和感もある。それがチームができていく道中ですから。全部、総じてですね」

−試合全体として打線のつながりはどう見た。

「明日のゲームを見てですね、その辺りは。甲子園では１試合目ですが明日以降、どう試合が流れていくか。興味深いですし、見たいです」

−ソフトバンクのユニホームを見て燃えた。

「いえ、特にはなかったです。小久保監督からも感じませんしね。ただ、ファンの方が甲子園にたくさん来ていただいて、明日も非常に応援が多くなると思いますから。ありがたいですよね。選手たちも自分たちも、いい試合がしたいという思いは持っています」