前園真聖、テレ東ロケで全治半年の負傷 手術終えリハビリへ「少しでも早く皆様の前に戻って来られるよう…」【テレ東・マネジメント双方の声明全文】
元サッカー日本代表でタレント・スポーツジャーナリストの前園真聖（52）が、テレ東「旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に負傷したと、同局が発表。全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。
前園をマネジメントするジャパンエフエムネットワーク（JFNC）も声明を発表。「前園真聖が、ロケ中に転倒し、右膝外側半月損傷（全治半年）と診断されました。それにより手術を行い、現在は復帰に向けてリハビリに励んでおります。日常生活で支障なく歩行できるようになるまで、一カ月半以上を要する見込みです。本件事故により、決定済みの多くの案件をキャンセルし、多大なるご迷惑をおかけした関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます」と呼びかけた。
前園本人のコメントも掲載され「この度はご心配をおかけして申し訳ありません。無事に手術も終え、今後はリハビリに励んでいくことになります。少しでも早く皆様の前に戻って来られるようにリハビリを頑張って参ります。今年は4年に1度のW杯があります。 私も日本代表を解説者として皆さんと一緒に応援していきたいと思います」と記されている。
■テレ東の声明全文
2026年2月28日（土）、テレビ東京の「旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケにおいて、出演者の前園真聖さんが負傷する事故が発生いたしました。
事故は番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです。こうした状況下で番組制作サイドの意向を汲み取っていただいた前園さんが、ゲーム内容を確認した際に、不安定な斜面で転倒し、右足を負傷してしまいました。精密検査の結果、「右膝外側半月板損傷（通常歩行は約1ヶ月半以降の見込み）」と診断されました。これを受け、3月6日に手術を行い、無事に終了したと聞いております。ロケの過程において前園さんにこのような怪我を負わせてしまったことを重く受け止めております。前園さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、前園さんをはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
当社は、前園さんの今後の治療等に関し、誠実な対応を行ってまいります。また、外部の法律事務所の協力を得て、今回の事故の原因究明を早急に実施するとともに、今後は撮影前の現場における安全確認をさらに強化するなど、再発防止に最大限努め、番組制作を進めてまいります。
2026年3月6日
■ジャパンエフエムネットワーク（JFNC）の声明全文
本日3月6日（金）に公表された株式会社テレビ東京からのリリースで既報の通り、株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）がマネジメントをする元サッカー日本代表前園真聖が、ロケ中に転倒し、右膝外側半月損傷（全治半年）と診断されました。それにより手術を行い、現在は復帰に向けてリハビリに励んでおります。日常生活で支障なく歩行できるようになるまで、一カ月半以上を要する見込みです。本件事故により、決定済みの多くの案件をキャンセルし、多大なるご迷惑をおかけした関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。
事故の状況や原因については、現在関係各所と確認を行っております。
番組内の『ミッション』と称されるゲームの事前確認段階で、前園含めた出演者側が危険性を指摘し、内容の変更を求めたにも関わらず、番組制作側の意向を汲み取り、不安定な斜面で撮影をした結果転倒し、怪我をしました。
JFNCとしては、出演者側の意向が十分に汲み取られず事故が発生したことを遺憾な出来事と受け止めております。番組制作側には、この事態を真摯に受け止め、再発防止に向けた改善を要望します。
今回の事故を受け、弊社といたしましてはタレントの安全確保に努めて参ります。
また、共演者・関係者の方々から温かいお言葉を多数いただき、本人も大変励まされております。心よりお礼申し上げます。
【前園コメント】
この度はご心配をおかけして申し訳ありません。
無事に手術も終え、今後はリハビリに励んでいくことになります。
少しでも早く皆様の前に戻って来られるようにリハビリを頑張って参ります。
今年は4年に1度のW杯があります。私も日本代表を解説者として皆さんと一緒に応援していきたいと思います。
