前園真聖、テレ東ロケで全治半年の負傷 手術終えリハビリへ「少しでも早く皆様の前に戻って来られるよう…」【テレ東・マネジメント双方の声明全文】

前園真聖、テレ東ロケで全治半年の負傷 手術終えリハビリへ「少しでも早く皆様の前に戻って来られるよう…」【テレ東・マネジメント双方の声明全文】