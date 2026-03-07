新番組『有働由美子の健康案内人！』スタート　月〜金あさ、健康をテーマにした帯番組

『あさイチ』（NHK）やニュース・情報ワイドの第一線で活躍してきた実力派キャスター・有働由美子。

高いアナウンス力はもちろん、飾らないキャラクターで幅広い世代から支持を集め、MCを務める『有働Times（タイムズ）』も大好評を博している。

そんな有働由美子がこの春、テレビ朝日の月曜〜金曜あさに登場。視聴者の心と身体をやさしくほぐす健康情報番組『有働由美子の健康案内人！』をスタートさせる。

◆シニア世代が取り入れやすい健康のコツを毎日紹介

この『有働由美子の健康案内人！』は、有働が“健康案内人”となって、健康情報があふれすぎてどれを選べばよいのか迷いがちなシニア世代に、毎日続けられる“健康のコツ”を届ける15分番組だ。

料理、買い物、片付け、脳トレ、運動、趣味、プチ旅行など、心と身体を満たすテーマを毎日ひとつピックアップし、有働が自ら体験。専門家ではない立場の有働は「これ本当に続く？」「難しくない？」など視聴者と同じ目線で実践しながら、毎回“今日からできる工夫”を必ずひとつ伝えていく。

といっても、この番組のコンセプトは「とにかく無理せずわかりやすく」。難しいハナシは一切抜き。決してストイックさは追求せず、日々の暮らしに取り入れやすい“生活の知恵”や“健康に役立つひと工夫”を楽しく紹介していく。

◆初回は《春の栄養をおいしく味わうレシピ》

番組の最後には、体操コーナーも。テレビの前で簡単に転倒予防の習慣にできる新しい体操を毎日紹介する。

番組がスタートする3月30日（月）からの週は、「春の栄養豊富な食材をしっかり食べて健康生活」がテーマ。スーパーでの買い出しからはじめ、春野菜の栄養をおいしく味わうレシピを有働が伝授する。

4月5日（月）からの第2週のテーマは、「冷蔵庫を賢く使って健康寿命を延ばそう！」。食材の鮮度や栄養素をアップする、今すぐできる冷蔵庫の賢い使い方を有働が学んでいく。

◆有働由美子 コメント

――健康情報番組をはじめようと思ったきっかけやお気持ちを教えてください

今まで思いのままに夜更かししたり仕事を詰め込んだりしていましたが、50代後半に入って毎日どこか体の不調があらわれるようになり、“人生100年時代”といわれているのにどうにかしないと…と感じるようになりました。同時に、親世代にも身体の心配がさまざま出てきて…。

実は、それらをただ受け入れるのではなく、自分で自分の身体や心、さらには脳を元気にしていくことはできないかなと、ずーっと考えていたんです。そんな思いもあって、この番組をやらせていただこうと考えました。

ちょうど番組が放送される午前10時前後は、シニアが転んでケガをしやすい時間帯というデータがあるそうです。まさにその時間に番組を見て、身体や心を整えてから毎朝スタートを切ればケガの心配も少し減りますし、健康を意識しながら1日をごきげんに過ごしていただけるのではないでしょうか。

私も自分で自分のことをごきげんにして、みなさんと一緒に1日をハッピーにする朝を作るのが大きな目標です。

――健康情報が多すぎる今、番組としてこだわっていきたい基準はどんなところでしょうか？

私は15年ほど前に母をがんで亡くしましたが、当時、“これが効くよ”という情報に振り回されました。今、巷にはさまざまな健康情報があふれていますが、この番組では現時点で確かな情報が示されているものを取り上げていきます。

だからといって決して難しいことではなく、普段の生活の中にある確かな情報を、気軽に実践できる形でお伝えしていきたいと考えています。

今回、番組の最後にお届けする体操コーナーにもこだわりました！ 専門の先生に監修していただきながら、転倒しづらくなるような運動を一緒に作ったんです。身体の動きが悪いと気分も暗くなるので、1日をごきげんに過ごしてもらえるような体操になっています。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

シニアが元気になると、日本全体が元気になると、私は本気で思っています！ この番組では“健康案内人”という肩書きがついていますが、私自身けっこうルーズで、それこそ飲みすぎたり食べすぎたりもするので、意識が高い系ではなく、ユルいけど誰でも気軽に今からできて、でも裏付けはしっかりとした情報を発信していきたい。

“ズボラな有働さんより私の方ができるわ”と思われるかもしれませんが（笑）、身体、心、脳の健康につながる“ひと工夫”にぜひ一緒に取り組んでいきましょう！