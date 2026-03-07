◇女子ゴルフツアー ダイキン・オーキッド・レディース第2日（2026年3月6日 沖縄県 琉球GC（6610ヤード、パー72））

左手首負傷から復帰したツアー通算12勝の小祝さくら（27＝ニトリ）が13番パー3で今季ツアー1号となるホールインワンを達成した。自身8年ぶり2度目のエースで勢いづき、1イーグル、5バーディー、1ボギーの66で回り、通算3アンダーで72位から13位に急浮上。17位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が10バーディー、ボギーなしで大会コース記録に並ぶ62をマークし、通算11アンダーで単独首位に立った。

復活を印象付けるショットだった。インから出て1つ伸ばして迎えた13番パー3（実測147ヤード）。小祝は7Iを振り切った。球はピンの3メートル手前に着弾し、グリーン上で弾んでカップに吸い込まれた。「ピンを筋っていたけど、さすがに入るとまでは予想していなかったので、消えた瞬間びっくりした」

今季ツアー第1号で、自身は18年KKT杯バンテリン・レディース第1日の3番で記録して以来8年ぶり2度目のホールインワン。同組の新垣、荒木らとハイタッチをかわして喜んだ。一打で賞金50万円も獲得し「沖縄はステーキが有名なので食べたい。ボールはお守りとして（キャディーバッグに）隠しました」と笑った。

昨年7月に左手首痛を発症し離脱。9月には手術を受け残り試合を欠場した。今大会で約7カ月ぶりに復帰したが、初日はショットが不調で75を叩いた。「（球との距離が）遠かったのでダフったり、薄かったりバラバラだった」。ミスを減らすため2日目は少しだけ球に近づいて構えた。ほんの数センチの修正が快挙につながった。

カットライン下の72位から出たが、エースで勢いづき66をマーク。復帰戦でしっかり予選通過も果たした。「完璧なゴルフができたわけではないけど、感覚は凄く良かったので、それを続けていきたい」。左手首のケアは欠かせないが、痛みはない。週末も小祝らしい切れ味鋭いショットで観客を沸かせる。