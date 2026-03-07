テレビ朝日が平日朝に健康情報の帯番組「有働由美子の健康案内人！」（月〜金曜前9・55）を30日からスタートさせる。フリーアナウンサーの有働由美子（56）が、シニア世代に毎日続けられる健康法などを「無理せず分かりやすく」をコンセプトに届ける15分番組となる。

料理、買い物、片付けなどさまざまなテーマから毎日一つを選んで有働が実践し、番組最後には転倒予防の習慣になる体操コーナーを行う。「シニアが元気になると、日本全体が元気になると、私は本気で思っています！」と気合十分だ。

番組開始のきっかけは、有働が50代後半となり日々体のどこかに不調を感じ始めたこと。自身の親世代の体も心配な中で「ただ受け入れるのではなく、自分で自分の体や心、さらには脳を元気にしていくことはできないか」と考えた。放送される午前10時前後の時間帯にはシニア世代が転んでケガしやすいデータもあるといい「番組を見て、体や心を整えてから毎朝スタートを切ればケガの心配も少し減るのでは」とアピールした。

「ルーズで飲みすぎたり食べすぎたりもする」と私生活を明かす。「“ズボラな有働さんより私の方ができるわ”と思われるかもしれません」と笑うからこそ「緩いけど誰でも気軽に今からできて、裏付けはしっかりとした情報を発信していきたい」と意気込んだ。

同局で日曜夜に担当しているニュース番組「有働Times」（日曜後8・56）は1年半前に始まって以降、好調を維持。同局関係者は「テレ朝の視聴者層に有働さんはハマっている。午前帯の報道・情報番組の視聴者層とも相性が良いとみています」と大きな信頼を寄せた。

現在、同枠で放送中の「じゅん散歩」は午前10時10分から、「大下容子ワイド！スクランブル」は同10時40分からの放送となる。