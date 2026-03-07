世界の秩序が危機に瀕（ひん）している最中（さなか）だ。

ルールに従ってフェアに競い合う選手の姿は、障害の有無や国籍にかかわらず、共に生きる尊さを、力強く訴えかけるはずだ。

ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが開幕する。１５日までの１０日間に、６競技７９種目が行われ、世界から約６５０人の選手が出場を予定している。先月閉幕した五輪と同様に、競技会場はイタリア北部の広域に分散する。

日本からは、４４人の選手が参加する。前回の北京大会では日本男子最年少の２１歳で金メダルを獲得した距離スキーの川除大輝選手や、通算７個のメダルを手にしているアルペンスキーの森井大輝選手らに期待がかかる。

これまで重ねてきた努力の成果を、存分に発揮してもらいたい。大舞台での活躍は、日本の障害者スポーツをさらに活性化させる原動力になるに違いない。

近年、日本のスポーツ界では健常者と障害者の垣根が低くなっている。スポーツ庁長官にはパラリンピック競泳の金メダリストで全盲の河合純一さんが就任した。

日本パラリンピック委員会の強化本部長には昨年、オリンピックの柔道で金メダルを獲得した谷本歩実さんが就いている。

冬季の競技では、車いすカーリングなどで、健常者のアスリートが指導者を務めるケースが増えている。「オリ・パラの連携」を着実に進めてほしい。

共生社会を目指すスポーツの祭典に、戦火が影を落としているのは残念と言うほかない。

ウクライナを侵略するロシアと同盟国ベラルーシの選手は、それぞれ国を代表して出場する。

前回の北京大会は参加が認められず、２年前のパリ夏季大会は、国を代表しない個人としてのみ参加が認められた。先月閉幕した五輪も個人としての参加だった。

しかし、国際パラリンピック委員会は昨年の総会で、両国に科していた資格停止処分の解除を決めた。これに対し、ウクライナは開会式のボイコットを表明した。

国連総会は昨年、今回の五輪・パラリンピックの期間とその前後の「五輪休戦」決議を採択した。にもかかわらず、米国とイスラエルはイランを攻撃した。米国は、２年後のロサンゼルス夏季大会の開催国である。

パラリンピックは、第２次世界大戦による負傷兵のために開催した競技会が起源だとされる。大会の根底に平和への願いがあることを、各国は思い起こすべきだ。