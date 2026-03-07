海外を中心に、未成年者のＳＮＳ利用を制限する動きが強まっている。

心身への悪影響が指摘されているためだ。日本も規制する必要はないか、幅広い観点から議論すべきだ。

豪州では昨年、ＳＮＳの運営企業に１６歳未満のアカウント取得を防ぐ措置を義務づける「ＳＮＳ利用禁止法」が施行された。インスタグラムやＸ、ユーチューブなどが対象となり、違反企業には最高５０億円の罰金が科される。

ＳＮＳのダイエット情報を見続けて心のバランスを崩した１５歳の少女が、薬の過剰摂取で死亡した。その親の切実な訴えが、ＳＮＳ規制につながったという。

欧州でもフランス下院が１５歳未満のＳＮＳ利用を禁止する法案を可決するなど、規制に向けた動きが加速している。米国の一部の州では未成年者がアカウントを作成する際、保護者の同意を義務づけるなどの関連法が施行された。

子供は脳の発達が未熟で、刺激の強い動画などの影響を受けやすいとされる。未成年者がＳＮＳに依存すると、いじめや抑うつ、自殺願望、摂食障害などが増える傾向にあり、事態は深刻だ。

日本の小中高校生は、平日に平均５時間半もインターネットを使っている。利用内容を聞いたところ、７７％がＳＮＳなどの「コミュニケーション」を挙げた。

近年は、ＳＮＳを介して性犯罪に巻き込まれる事例も目立っている。にもかかわらず、日本では危機意識が薄く、海外のような規制の議論が高まってこなかった。このままでいいのか心配になる。

こども家庭庁は今年に入り、有識者会議を設けて、対策の検討を始めた。一部のＳＮＳは、家族間や部活動の連絡用としても使われている。規制する場合の利点や課題を洗い出し、多角的に議論を進める必要がある。

先行する海外の事例を検証する作業が重要だ。すでに禁止法が施行された豪州では、年齢を偽って登録する未成年者が相次いでいるという。規制の実効性についても考えねばならない。

ＳＮＳ上には、デマや陰謀論があふれ、社会の分断を生んでいる。そうした情報に惑わされないよう、子供の頃から、学校や家庭での教育を通じて、リテラシーを高めてもらいたい。

親が知らないうちに、子供が各種のＳＮＳに登録しているケースも珍しくないだろう。各家庭でよく話し合い、あらかじめ利用するサービスや使い方のルールを決めておくことも欠かせない。