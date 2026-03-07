世界の頂を目指す戦いが、再び始まった。

野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で６日、台湾との初戦に臨んだ日本代表「侍ジャパン」。先発の大役を果たした山本由伸投手（２７）の中学時代は内野手だった。投手としての可能性を見いだした恩師は「日本を世界一に導く投球を見せてほしい」とエールを送る。

山本投手は中学時代、地元・岡山の硬式チームでは主に二塁手でプレー。だが、宮崎・都城高に進学後、キャッチボール姿を見た当時監督の森松賢容（よしひろ）さん（４１）の直感が、進む道を変えた。「スピンが利いた、まさに『糸を引くような球』で、フォームもかっこいい。投手をやらせたら面白い」

森松さんは技術的な指導はほとんどしなかったが、「自分が必要だと思ったことをやり抜く力がすごかった」という。入部当初は１２０キロほどだった球速が２年秋には１５１キロに。２０１７年にドラフト４位でオリックス・バファローズに入団し、その後も成長曲線を描き続けた。

今や米大リーグの猛者をねじ伏せる教え子に「ここまですごい投手になるとは」と森松さん。渡米後に近況を聞くと、ドジャースで同僚の大谷翔平選手（３１）について「準備の大切さなど、学ぶことが多い」と語ったといい、「『もっとうまくなりたい』という姿勢が変わらないのが素晴らしい」と目を細める。

山本投手は今大会、エースとして日の丸を背負う。森松さんは「どんな場面でも野球を楽しむ、由伸らしい姿で戦ってほしい」と願っている。（大背戸将）