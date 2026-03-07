野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（６日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦し、１３―０（七回コールド）で大勝した。

台湾は２連敗。豪州はチェコに快勝し、２連勝。日本は７日、韓国戦に臨む。

チームの硬さほぐす

ＷＢＣの第１戦、首脳陣からすれば、主導権を握るために、何としても先取点がほしい。日本は一回の好機で無得点に終わり、初戦特有の硬さを拭えぬまま試合に入ってしまったが、二回に下位打線がしぶとくつなぎ、大谷の満塁弾を呼び込んだ。

先頭の６番村上は際どいコースをよく見て四球。続く牧は内角高めの速球に詰まりながらも、左前に落としてつないだ。さらに源田が死球で出塁して無死満塁に。９番若月は捕邪飛に倒れたものの、プレッシャーをかけられた相手投手の大谷への投球は外角一辺倒となった。２ボール１ストライクからの４球目は外角へのカーブ。タイミングを外された大谷の体は投手方向に出されたが、抜群のバットコントロールとスイングスピードの速さが生んだ打球は右翼席に飛び込んだ。

一般的に国際試合で、首脳陣は何とか３、４点を挙げて、守り切ることを想定する。それが一振りで４点。しかも、最も期待する打者の一発で、チームの硬さは一気にほぐれ、大量点につながった。１番大谷を最大限に生かすには下位打線がカギとみていたが、初戦で見事に実証してみせた。（鹿取義隆＝第１回ＷＢＣ投手コーチ）