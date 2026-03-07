［東日本大震災１５年］復興の岐路＜２＞

かつて自宅があった場所には、基礎部分も残っていない。

１月下旬、宮城県女川町の阿部とも子さん（７９）は記憶を頼りに跡地を探し、いまも行方がわからない夫・文夫さん（当時７２歳）に手を合わせた。「１５年たっても何となく諦められない。まだ何かの形で帰ってくるんじゃねえかと」

２０１１年３月１１日、阿部さんは女川港近くの水産加工場から急いで自宅に戻った。高台へ避難するため、夫婦で自宅を出たが、文夫さんは何かを取りに引き返し津波に流された。

避難所や遺体安置所を巡ったが見つからず、約１年後、死亡届を提出した。今でも、文夫さんが「寒い。風呂に入りたい」と震えている夢を見るという。

行方不明者の家族が苦しむのは、「あいまいな喪失」と呼ばれる特有の感情のためだ。生死が定かでない状態が続き、最期の状況もわからない。心の整理がつかず、悲しみが長期化しやすいと指摘される。睡眠障害やうつ病など、心身の不調につながることもある。

警察庁によると、東日本大震災の死者は今年３月１日現在、１２都道県で１万５９０１人（関連死除く）。これとは別に、行方不明者は６県で２５１９人に上る。強力な引き波が人々を外洋にさらう津波災害だったためで、阪神大震災（３人）や能登半島地震（２人）と比べても多さが際立つ。

震災などで生死がわからない場合、本来は１年が経過しないと死亡扱いできないが、国は東日本大震災で、１年を待たずに死亡届を受理する特例措置を取った。その結果、１年を前に４０００人近い行方不明者の家族が死亡届を提出した。

岩手、宮城、福島県警では、この１５年間で沿岸部などに延べ４５万人超の警察官を動員し、計２３００回以上の捜索をしてきた。民間団体との海底捜索も行い、行方不明者は１万５０００人超だった１１年４月から大きく減った。

遺体の身元も、遺骨の一部しかない場合でも、様々な鑑定技術を駆使して特定してきた。だが特定数は年々減少し、３県警によると、２１年以降は、３県で３人にとどまる。

「せめて最期を知りたい」ともがく家族もいる。福島県相馬市の桜井俊夫さん（７１）の兄で、漁師だった照夫さん（当時５８歳）は船を沖に出す途中、津波にのまれた。行方はわからず、桜井さんは約２か月後に死亡届を出した。

兄の死は受け止めがたかった。青森県の恐山を３度訪れ、死者の言葉を伝えるとされるイタコから兄の言葉を聴こうとしたが、結局、最期はわからなかった。

行方不明者家族の相談に乗ってきた兵庫県こころのケアセンターの瀬藤乃理子上席研究主幹は「残された人々の複雑な心情は、簡単には癒えない」と指摘。悲しみは、新たな目標が見つかることなどで少しずつ和らいでいくといい、「『あいまいな喪失』という状態について、周囲が理解を広めながら、温かく見守ることが重要だ」と語る。