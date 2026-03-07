［東日本大震災１５年］明日への道＜２＞

母と兄を奪った海が憎らしい。

それでも澄み渡った寒空の下、美しいリアス式の海岸が広がる宮城県南三陸町から漁師の小野具大（ともひろ）さん（４６）は船を出す。津波で亡くなった家族の仕事を継いで１５年。操船や水揚げ作業はすっかり板についた。人のつながりや人生の目標を与えてくれたのも海だった。「海の恵みには感謝しないとな」。船上から水平線の先を見つめる。

２０１１年３月１１日、仙台市で会社員として働く小野さんは営業先を回っていた。ラジオで南三陸町に津波が到達したと聞き、家族に何度も電話したがつながらない。がれきの山となった故郷に入れたのは３日ほど過ぎてから。漁船で沖へ出て津波を逃れた父哲夫さん（７５）に、母美和子さん（当時６０歳）と、三つ上で３５歳だった兄雄大（たけひろ）さんの行方が分からないと伝えられた。

「現実なのか、信じられなかった」

地元の消防団員だった雄大さんは水門を閉めに走った。住民が避難するのを、高さ１５メートルほどの波が押し寄せる寸前まで見守っていたという。その後、自宅にいた美和子さんを車に乗せて一緒に逃げる途中、津波にのまれたと聞いた。

雄大さんの遺体は２か月たって海から１キロほどの線路沿いで見つかり、美和子さんはようやく１年後に遺骨で戻ってきた。

「おめえは、絶対漁師にはなるな」

長男として家業を継ぎ、海と生きる難しさを知る雄大さんに、そう言われていた。

小野さんは休日になれば実家に顔を出し、ホタテの養殖作業を手伝っていた。美和子さん、雄大さんと貝に穴を開けてひもを通し、哲夫さんが海中につるす。４人で一つの作業をする心地よさがあったからだ。こんな当たり前の日常が続くと思っていた。だが、突然消えた。

しばらくは海を見るのもつらかった。でも「家族で積み重ねてきたものを無駄にしたくはない」。雄大さんの葬儀で、自分が後を継ぐしかないと思い立った。

震災から半年ほど後に会社を辞め、町の仮設住宅に移り住み、父の仕事を手伝い、ホタテやホヤ、ワカメの養殖に汗を流した。見よう見まねで学び、兄の漁師仲間にも助けられた。「２人をいつも身近に感じたい」と１３年に新造した船には、兄と母の名前から一文字ずつ取り「雄美丸（ゆうびまる）」と名付けた。

自分が育てた海の幸を、地元の人が喜んで食べる姿にやりがいを感じた。養殖技術の向上や地域振興のため、仲間との勉強会、中高生らの漁業体験会も企画した。２２年には漁業発展や若い漁師の育成に貢献しているとして、指導漁業士にも認定された。

順風な漁師生活が続くと思ったが、数年前から海水温上昇の影響で、ホタテとホヤの大半が死滅。生計が苦しくなり、定置網漁のアルバイトに汗を流した。雄美丸はやむなく知人に売った。心の支えとなる船を手放すのは悔しかった。

兄の苦労も痛いほど分かってきた。手をこまねいていられない。小野さんは新たにイシカゲ貝の養殖に挑んでいる。育て方は難しいが、単価が高く、工夫次第で高水温にも耐えられる。４年かけてやっと安定した生産が見えてきた。軌道に乗ったら雄大さんと美和子さんにも報告し、いま使っている船にもう一度、２人の名前を付けようと決めている。あきらめない。

豊かな資源、家族との思い出、命を奪う怖さ――。

すべてを包み込んでいるのが海だと知った。覚悟はある。

「これからも、海と生きていく」

（気仙沼通信部 浅井望）