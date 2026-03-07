【しまむらのグレー】が大人にドンピシャ！ 40・50代の春に♡「即戦力アイテム」

都会的で洗練された印象を与え、スタイリッシュな雰囲気もまとえそうな“グレー”。2026年春夏のトレンドカラーとしても注目されているので、ぜひ取り入れたいところです。今回は【しまむら】から、最旬スタイルを楽しめそうなボーダー柄ポロトップスや、楽に穿けてキレイ見えを狙えるスウェットパンツなど、ミドル世代の春コーデに活躍しそうなグレーの「即戦力アイテム」をご紹介します。

最旬スタイルを楽しめるボーダー柄ポロトップス

【しまむら】「マルチBDポロニットPO」\1,639（税込）

襟付きのポロデザインが、トレンド感のあるボーダー柄トップス。グレー × ネイビーの上品な配色で、カジュアルすぎずミドル世代に似合う着こなしを楽しめそうです。襟部分のホワイトカラーがアクセントになり、おしゃれ見えをサポート。顔色もパッと明るくなりそうです。リアルバイした@marino12131さんによると「薄手ニットで春も余裕で着られちゃう！」とのこと。今から長く愛用できそうです。

ディテールにこだわったデザインが魅力的なスカート

【しまむら】「ハイショクSTナローSK」\1,089（税込）

裾の切りっぱなしデザインがこなれた印象を与えそうなスカート。ピンクの配色ステッチもコーデのポイントになり、春っぽさもおしゃれ度もアップしそうです。@aiii__13kさんも「カジュアル好きさんにはたまらない」とリコメンド。スッキリと着こなせそうなナローシルエットで、大人っぽい雰囲気に。スタイルアップを狙えるのも嬉しいポイントです。フードプルオーバーとのセットアップコーデも楽しめます。

ヘビロテしそう！ 楽ちんキレイ見えが叶うスウェットパンツ

【しまむら】「TT＊SAOウラケフレアP」\1,639（税込）

センターシームと、フレアラインが特徴のスウェットパンツ。楽に穿けそうなのにきちんと見えも狙えるため、「部屋着っぽくなりそう……」そんな心配のあるミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。シンプルなデザインで、きれいめにもカジュアルにもマッチしそう。レジャーシーンにも活躍しそうなスウェットパンツは、春の1軍アイテムになりそうです。

サッと羽織ってサマになる即戦力ジャケット

【しまむら】「SHWLワンPエリツキJK」\1,969（税込）

襟付きデザインできちんと見えしそう、トレンド感アップも狙えるジャケットは、最旬スタイルを楽しみたいミドル世代にうってつけかも。黒の延長として取り入れやすいダークグレーカラーで、スタイリングもしやすそうです。胸のロゴも可愛いポイントに。@marino12131さんが「ほどよい厚みのある生地で冬の暖かい日や春先にぴったり」とコメントしているように、寒暖差が大きくなる季節の変わり目に、大活躍しそうです。

