◆オープン戦 オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム）

開幕投手最有力の巨人・山崎伊織投手（２７）が６日、オリックスとのオープン戦（京セラＤ）に先発し、４回２安打無失点、無四死球の好投で、万全の仕上がりをアピールした。打線は５回、２番・松本剛外野手（３２）のオープン戦初安打からチャンスメイクすると、Ｂ・ダルベック内野手（３０）が投手強襲の適時内野安打を放って、オープン戦初打点をマーク。新戦力２人が結果を出した。巨人はオープン戦３連勝とした。

自信があるからこその選択だった。４回２死二塁。２ボールから、山崎はボールゾーンに沈むフォークで森友にバットの空を切らせた。そこからカウントを立て直し、最後は中飛でピンチ脱出。「今日は力感なくいこうと思っていた。その分いいバランスで投げられた」と予定の４イニングを６０球で２安打０封。３回に続き得点圏に走者を背負うも、要所で相手打線を分断した。

初回１死から回をまたいで３者連続Ｋの滑り出し。最速１４８キロの直球を内外角に出し入れしつつ「使いたい球は一通り使えた」とスライダー、シュート、最遅１００キロのカーブなどを巧みに操った。中でも光ったのが計１２球投じた１４０キロ前後の高速フォーク。「去年から感覚が良くなっていて、それが今も。あれが抜け出したら僕は悪くなる」と振り返った。

その“生命線”に進化の跡がある。昨年のオープン戦防御率は６・４８。開幕ローテ入りが危ぶまれる中、阿部監督の進言で開幕直前に改良したのがフォークだった。天性の器用さも生かし、突貫工事で速く鋭く落ちる決め球に変え、結果的に自己最多１１勝、３年連続２ケタ勝利。今年はさらに精度を磨き、決め球にして良し、カウント球でも良しと死角のない得意球になりつつある。「頭が突っ込まないとかリリースポイントを高くとか、そういったものをマウンドの上で今日考えながら投げられた」と、昨年以上に余裕も出てきた。

３回１死三塁では紅林に狙い通り低めに落として、４回１死二塁では杉本に３球全て続けて遊ゴロ。阿部監督も「順調じゃないですか」と揺るがぬ信頼を口にした。開幕投手の筆頭候補に挙がる６年目。「（警戒される分）フォークが来るタイミングで見逃されることも多くなる。その時に違う攻め方ができるように」。今季３度目の実戦も、内容の濃いものにした。（堀内 啓太）