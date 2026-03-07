◆オープン戦 オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム大阪）

オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が「ほぼオール直球」でリベンジに成功した。０―３の８回から６番手で登板し、１回を完全投球。１死から石塚、宇都宮をともに直球で空振り三振に仕留めた。１８球のうち、ストレートは１６球。最速も１５５キロを計測し「やっぱり（球速は）上がるんだな、というのはありました」と一定の手応えを示した。

２日に行われたＷＢＣ日本代表との強化試合（京セラＤ）でも、同じ８回に登板。２死一塁から、いつもバッテリーを組む若月に中越えへの適時二塁打を浴びた。最速も１５１キロにとどまり、短期間でスピードを重視したフォームに微調整。この日の結果につなげた一方で「もっと低めに決めれば他の変化球が生きてくる」と課題も持ち帰った。

２８試合の登板にとどまった２５年を経て、節目のプロ１０年目を迎えた１６０キロ右腕。侍ジャパンの一員として世界一を経験した、２３年以来の５０試合登板が目標だ。「けがなくチームに貢献できるように、このオープン戦の期間で仕上げたい」。完全体の颯一郎が、ガッチリと勝ちパターンにハマる。（南部 俊太）