元ＮＨＫの有働由美子アナウンサーが３０日放送開始のテレビ朝日系新番組「有働由美子の健康案内人！」（月〜金曜・前９時５５分）に出演することが６日、分かった。

歳を重ねるにつれ「今まで思いのままに夜更かししたり仕事を詰め込んだりしていたけど、５０代後半に入って毎日どこか身体の不調があらわれるようになった」と実感。「人生１００年時代といわれているのにどうにかしないと…と感じるようになった。同時に、親世代にも身体の心配が様々でてきて…。ただ受け入れるのではなく、自分で自分の身体や心、さらには脳を元気にしていくことはできないかなと、ずーっと考えていた」。番組の立ち上げにも携わったという。

有働は１５年ほど前に母をがんで亡くした。当時、情報に振り回された経験から「決して難しいことではく、普段の生活の中にある確かな情報を、気軽に実践できる形でお伝えしていきたい」と意気込む。

有働は健康案内人の肩書に反し「けっこうルーズで、飲みすぎたり食べすぎたりもするので、意識が高い系ではない」と告白。「”ズボラな有働さんより私の方ができるわ”と思われるかもしれませんが、身体、心、脳の健康につながるひと工夫にぜひ一緒に取り組んでいきましょう」と呼びかけた。

シニア世代に毎日続けられる健康のコツを届ける１５分番組。料理、運動、趣味など心と身体を満たすテーマを日替わりで選び、視聴者と同じ目線で体験。コンセプトは「とにかく無理せずわかりやすく！」。日々の暮らしに取り入れやすい生活の知恵や健康に役立つひと工夫を楽しく紹介する。初回は「春の栄養をおいしく味わうレシピ」、番組の終盤には体操コーナーも予定している。

同番組放送に伴い「じゅん散歩」、「大下容子ワイド！スクランブル」の開始時間は１５分後ろ倒しになる。