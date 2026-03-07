◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

第６回ＷＢＣの１次ラウンドＣ組（Ｒ）が６日、行われ、日本は初戦で台湾と対戦。ドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で出場し、２回１死から先制の満塁弾を放つと、この回２度目の打席でも右前適時打で１イニングで５打点。チームも大会記録を更新する１イニング１０点を奪った。投手陣も先発の山本から計５人が１安打リレー。連覇を目指す侍ジャパンが２４年「プレミア１２」決勝で敗れた相手に７回コールド発進した。

やっぱり侍ジャパンの主役はこの男だ。大谷の先取点となる満塁本塁打に満員に埋まった東京Ｄは総立ち。スターは大歓声に包まれ、一塁の侍ベンチはお祭り騒ぎだ。両軍無得点の２回１死満塁でグランドスラム。台湾の先発右腕の１２４キロカーブにやや体勢を崩されながらも、しっかり捉えて右翼席まで運んだ。「打った瞬間に入るなと思った。外野フライでもまず１点取ろうと思った」。ベンチに戻ると井端監督ともがっちり握手を交わした。

打線に火をつけたのは間違いなく大谷だ。１回先頭の１打席目の初球。右翼線へ打球速度１１７・１マイル（約１８８・６キロ）の強烈な当たりで二塁打を放った。「北山君が一生懸命考えたので今後も続けられるように」と、興奮気味に「お茶たてポーズ」でチームを盛り上げた。得点にこそつながらなかったが、たった一振りで格の違いを見せつけた。

さらに２回２死一、三塁でも右前適時打を放ち、主要大会では侍ジャパン史上最多の１イニング５打点。ＷＢＣ大会新となるチームの１イニング１０得点につなげた。３打席でサイクル安打に三塁打を残すのみという大暴れし、「あの回につきるなというか、取った後も集中していいゲーム運びができて素晴らしいゲームだった」。１３点リードの７回に代打を送られ、３安打５打点で途中交代となった。

意気揚々だった。試合開始の約３時間前。ナインとともに球場入りした際には、大谷と村上は私服で登場。大谷は２３年のＷＢＣでも着用していたＢＯＳＳの「ＪＡＰＡＮ」などの文字が入った黒のジャケットを着用。ＭＶＰに輝いて頂点に立った３年前から、珍しく験を担いでいるようだった。スタンドでは、バレロ代理人らとともに両親も観戦した。

チームは１３安打１３得点で７回コールド発進。お立ち台では「素晴らしいチームと連戦が続くので早く家に帰ってたくさん寝て、明日につなげたい」とおどけてみせた。今大会は打者に専念する見込みだが、バットだけでも十分すぎる役割を果たした。（安藤 宏太）

記録メモ 大谷が２回に先制の満塁本塁打。９９年のプロ参加以降で日本の主要大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）で満塁本塁打は２４年プレミア１２のベネズエラ戦で牧（Ｄ）が打って以来４人目だ。ＷＢＣに限れば１３年のオランダ戦で坂本勇人（巨）以来２人目。ほかにも１５年プレミア１２の米国戦で松田宣浩（ソ）が打っている。また、１イニングで５打点は満塁本塁打で４打点を挙げた前記の３人らを更新し、最多。１試合５打点もＷＢＣでは０６年中国戦の西岡剛（ロ）、１３年オランダ戦の長野久義（巨）、１７年オランダ戦の中田翔（日）、２３年韓国戦の吉田正尚（Ｒソックス）、イタリア戦の岡本和真（巨）と並んで最多。