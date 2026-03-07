フリーアナウンサー有働由美子（56）が、テレビ朝日系「有働由美子の健康案内人！」（30日スタート、月〜金曜午前9時55分）に出演することが6日、分かった。シニア世代向けの15分間の健康番組で、有働が健康案内人となって、体験しながら、毎日できることを伝える。

「50代後半に入って毎日どこか体の不調が現れるようになった」と言う有働。「私も自分で自分のことをごきげんにして、皆さんと1日をハッピーにする朝を作るのが大きな目標です。シニアが元気になると、日本全体が元気になると本気で思っています！」とコメントしている。

さらに「健康案内人という肩書がついていますが、私自身けっこうルーズで、それこそ飲みすぎたり食べすぎたりもするので、意識が高い系ではなく、ユルいけど誰でも気軽に今からできるものを取り上げたい」とした。

15年ほど前にがんで母を亡くした時に、さまざまな情報に翻弄（ほんろう）されてしまったことを振り返り、「現時点で確かな情報が示されているものを取り上げていきます」と話している。

初週は、スーパーでの買い出しからはじめ、春野菜の栄養をおいしく味わうレシピを有働が伝える。番組最後には、こだわったという体操コーナーもある。

同番組開始によって、「じゅん散歩」は午前10時10分から、「大下容子ワイド！スクランブル」は午前10時40分からの放送となる。