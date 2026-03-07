5日に結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が6日深夜、ニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX」に生出演。放送終了後、報道陣の取材に応じ、喜びと感謝を語った。

この日は番組冒頭で結婚を生報告し、リスナーからは多くのお祝いのメールが届いた。「皆さんに自分の言葉で直接伝えられる機会で、すごく緊張したけど、皆さんからの温かいメッセージのおかげであっという間の楽しい1時間でした」と喜んだ。放送中は少し目を潤ませる場面もあったが、「アイドルでこうして祝福してもらえることは特別なこと。直接メールを読んで感極まる部分があった」と振り返った。

メンバー3人には発表直前に直接報告し、「メンバーに報告する時が一番緊張したけど、すごく喜んでくれて、（高城）れにちゃんは泣いて喜んでくれました」。続けて「これからもよろしくと伝えたら、『もちろんだよ』『これからも一緒に頑張ろうね』と言ってくれました」と笑みを浮かべた。

佐々木は5日、一般男性との結婚を電撃発表。公式サイトなどで報告し、「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝をつづっていた。