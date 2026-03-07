佐々木彩夏、ラジオで結婚を生報告 今後も全力でアイドル「“ももクロのアイドル”として頑張っていきたい」
5日に結婚を発表したアイドルグループ・ももいろクローバーZのメンバーで“あーりん”の愛称で親しまれる佐々木彩夏（29）が6日深夜放送のニッポン放送『佐々木彩夏のオールナイトニッポンX』（深0：00）に生出演。出演後に幸せオーラいっぱいで取材に応じた。
【写真】笑顔をZポーズをする佐々木彩夏
冒頭で「きのう発表させていただきましたが、この度結婚することになりました」と報告。続けて「みんなからの温かいメッセージ、うれしかったです」と感謝しながら「直接、自分の言葉でお伝えしたいなと思い、この番組の冒頭に時間を作っていただきました。これからも変わらず活動を続けていけるこの環境が、当たり前じゃないなと思いました。本当にありがとうございます」と呼びかけていた。
イメージカラーはピンク色のワンピース姿。カメラマンの求めに応じてハートマークやZポーズを披露した。報道陣から結婚を祝福されると「ありがとうございます！」とにっこり。放送を終えた心境を問われると「生放送で、ただでさえ緊張するのに、さらに皆さんに直接自分の言葉で伝えられる機会て、すごく緊張したんですけれども、皆さんからの温かいメールやメッセージ、今回のテーマに関する楽しいメールとかのおかげであっという間の楽しい1時間を過ごすことができました。皆さんにもそうやって思ってもらえてたらいいなと思います」としみじみ。途中、ファンからのメールを読んでいる際に涙ぐむシーンも。「アイドルで、こうやって（結婚を）祝福してもらえることは、本当に特別なことだと感じてはいたんですけれども、やっぱりああやって直接メールを読んでるとすごく感極まる部分がありました。うれしいなと思いました」と感謝した。
結婚を伝えた際のメンバーの反応も明かす。「発表前に、みんなに直接伝えたんですけれども、すごくみんな喜んでくれて『おめでとう』と受け入れてくれた。メンバーに報告するのは1番緊張するぐらいだったんですけれども、すごく喜んでくれました。（高城）れにちゃんは泣いて喜んでくれました」と明かす。「おめでとう」と祝福され、佐々木は「これからもよろしくお願いします」と返したという。3人からは「もちろんだよ」「一緒にこれからも頑張ろうね」と伝えられたことも明かした。
ラジオでは「さーさき！」というコール＆レスポンスがある楽曲「あーりんは反抗期！」が流れた。選曲の理由を問われると、「『あーりんは反抗期！』は、皆さん『佐々木』と呼んでいいのか不安な気持ちになられた方もいらっしゃるかなと思いますけれども（笑）。佐々木でこれからも！曲中では『佐々木っていうな』と怒っていますけど、私は会場中に響き当たるまあ『佐々木』コールが大好きなので、これからも聞かせてもらいたいなという思いを込めてかけさせていただきました」とする。エンディングでは「モノクロデッサン -ZZ ver.-」が流された。「もちろんモノノフの皆さんへの感謝の気持ちが1番ですけれども、包み込んでくれるメンバーだったりへの感謝の気持ちもたくさんある。そういった気持ちだったりとか、これからもこの人生をみんなと歩んでいきたいよ、という気持ちを込めて選曲させていただきました」と秘話を語った。
「やっぱり、これからもアイドルとして頑張っていきたいなと思っております」と誓う。「今回、こうやってたくさん祝福の言葉をいただいて、すごくうれしかった。この気持ちを返せるのはやっぱりライブとか、パフォーマンスとかだと思うので、みんなにいただいたこの温かいうれしい気持ちをエネルギーに変えて、パフォーマンスとかでみんなに恩返ししていけたらなと思っております。やっぱり、あーりんはあーりんらしく、これから“ももクロのアイドル”として頑張っていきたいと思います」と約束していた。
5日にグループの公式サイトで佐々木は「いつも温かい応援本当にありがとうございます。私事ではありますが、この度結婚することになりました。こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と発表。そして「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」と呼びかけ「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
佐々木は1996年6月11日生まれ。神奈川県出身。2008年にももクロに加入。ニックネームは「あーりん」。ももクロ公式プロフィールによると、趣味は「読書・映画鑑賞・可愛いものを集める・半身浴・お料理・デコ・おしゃれ・音楽鑑賞」。特技は「ダンス・髪の毛をクルクルッササッと簡単にお団子にできるっ」。
