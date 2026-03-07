佐々木彩夏、ラジオで結婚を生報告 今後も全力でアイドル「“ももクロのアイドル”として頑張っていきたい」

佐々木彩夏、ラジオで結婚を生報告 今後も全力でアイドル「“ももクロのアイドル”として頑張っていきたい」