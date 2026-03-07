5日に結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が6日深夜、ニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX」に生出演。放送終了後、報道陣の取材に応じ、喜びと感謝を語った。

この日は番組冒頭で結婚を生報告し、リスナーからは多くのお祝いのメールが届いた。番組内ではあらためて活動の継続を明言。「これからもアイドルとして頑張っていきたい。今回こうして祝福の言葉をいただいてすごくうれしかった。この気持ちはライブとかパフォーマンスで恩返ししたい」と話し、「あーりんはあーりんらしく、これからもももクロのアイドルとして頑張りたいと思います」と力強く語った。

SNSでは、放送中に流れたソロ曲「あーりんは反抗期！」やももクロの人気曲「モノクロデッサン」が話題に。「あーりんは反抗期！」は「佐々木！」と連呼するコールでおなじみだが、「皆さん『佐々木！』って呼んでいいのかな？ ってなっていると思うけど、私は会場中に響き渡る『佐々木！』コールが大好きなので、これからも聞かせてもらいたいという思いを込めて流した」と明かした。

続けて「（『モノクロデッサン』は）モノノフ（ファンの総称）さんへの感謝の気持ちと、包み込んでくれたメンバーへの感謝の気持ちと、これからの人生もみんなと歩んで行きたいという気持ちを込めた」と語った。

佐々木は5日、一般男性との結婚を電撃発表。公式サイトなどで報告し、「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝をつづっていた。