「マジ？」「辛い」日本に届いた心配なニュース、“３文字”にSNS騒然「あと数ヶ月しかないのに」
新たな情報が反響を呼んでいる。
周知の通り、ブライトンの三笘薫は３月４日のアーセナル戦で負傷した。
12分、タックルを受けた際に左足首をひねる形となり、ピッチに倒れ込んだのだ。その後も足を引きずりながらプレーを続けたものの、ハーフタイムで交代を余儀なくされた。
ブライトンの地元メディア『Sussex Express』によれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後、「今はCTスキャンの結果を待たなければならない。詳細を言えるのはそれからだが、大きな怪我ではないと思う」とコメントした。
一方で、同メディアは「ブライトンは、当面の間、スターウインガーの三笘薫を欠くことになりそうだ。試合後、松葉杖を使い、保護シューズを履いてひどく足をひきずっている姿が目撃された」と報じている。
「松葉杖」の３文字は驚きを与え、SNS上では次のような声が上がった。
「マジ？」
「松葉杖と保護シューズ姿はちょっと心配だ」
「まじで心配」
「ワールドカップまであと数ヶ月しかないのに」
「大事に至らないことを願うばかり」
「アドレナリンで前半頑張っちゃったかな」
「間違いなく調子が上がってた三笘の怪我が辛い」
「本当軽症であってくれー」
軽傷でも予防措置で松葉杖を使うケースは少なくないとはいえ、状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな三笘の負傷シーン
周知の通り、ブライトンの三笘薫は３月４日のアーセナル戦で負傷した。
12分、タックルを受けた際に左足首をひねる形となり、ピッチに倒れ込んだのだ。その後も足を引きずりながらプレーを続けたものの、ハーフタイムで交代を余儀なくされた。
ブライトンの地元メディア『Sussex Express』によれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後、「今はCTスキャンの結果を待たなければならない。詳細を言えるのはそれからだが、大きな怪我ではないと思う」とコメントした。
「松葉杖」の３文字は驚きを与え、SNS上では次のような声が上がった。
「マジ？」
「松葉杖と保護シューズ姿はちょっと心配だ」
「まじで心配」
「ワールドカップまであと数ヶ月しかないのに」
「大事に至らないことを願うばかり」
「アドレナリンで前半頑張っちゃったかな」
「間違いなく調子が上がってた三笘の怪我が辛い」
「本当軽症であってくれー」
軽傷でも予防措置で松葉杖を使うケースは少なくないとはいえ、状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな三笘の負傷シーン