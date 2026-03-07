NY株式6日（NY時間14:13）（日本時間04:13）
ダウ平均　　　47456.47（-498.27　-1.04%）
ナスダック　　　22494.73（-254.26　-1.12%）
CME日経平均先物　54345（大証終比：-1385　-2.55%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10284.75（-129.19　-1.24%）
独DAX　 23591.03（-224.72　-0.94%）
仏CAC40　 7993.49（-52.31　-0.65%）

米国債利回り
2年債　 　3.540（-0.037）
10年債　 　4.119（-0.017）
30年債　 　4.748（-0.005）
期待インフレ率　 　2.352（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.860（+0.019）
英　国　　4.627（+0.085）
カナダ　　3.391（+0.041）
豪　州　　4.843（+0.045）
日　本　　2.165（+0.011）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝90.68（+9.67　+11.94%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5175.20（+96.50　+1.90%）

ビットコイン（ドル）
68186.63（-2955.38　-4.15%）
（円建・参考値）
1076万1214円（-466418　-4.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ