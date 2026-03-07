ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４９８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式6日（NY時間14:13）（日本時間04:13）
ダウ平均 47456.47（-498.27 -1.04%）
ナスダック 22494.73（-254.26 -1.12%）
CME日経平均先物 54345（大証終比：-1385 -2.55%）
欧州株式6日終値
英FT100 10284.75（-129.19 -1.24%）
独DAX 23591.03（-224.72 -0.94%）
仏CAC40 7993.49（-52.31 -0.65%）
米国債利回り
2年債 3.540（-0.037）
10年債 4.119（-0.017）
30年債 4.748（-0.005）
期待インフレ率 2.352（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.860（+0.019）
英 国 4.627（+0.085）
カナダ 3.391（+0.041）
豪 州 4.843（+0.045）
日 本 2.165（+0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝90.68（+9.67 +11.94%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5175.20（+96.50 +1.90%）
ビットコイン（ドル）
68186.63（-2955.38 -4.15%）
（円建・参考値）
1076万1214円（-466418 -4.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
