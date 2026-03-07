[3.6 ラ・リーガ第27節](バライドス)

※29:00開始

<出場メンバー>

[セルタ]

先発

GK 13 アンドレイ・ラドゥ

DF 2 カール・スタルフェルト

DF 20 マルコス・アロンソ

DF 32 ハビ・ロドリゲス

MF 3 オスカル・ミンゲサ

MF 5 セルヒオ・カレイラ

MF 6 イライクス・モリバ

MF 16 ミゲル・ローマン

FW 7 ボルハ・イグレシアス

FW 9 フェラン・ジュグラ

FW 19 ビリオット・スウェドベリ

控え

GK 1 イバン・ビジャール

DF 4 ジョセフ・アイドゥー

DF 12 マヌ・フェルナンデス

DF 14 アルバロ・ヌニェス

DF 17 ハビ・ルエダ

DF 24 カルロス・ドミンゲス

MF 8 フェル・ロペス

MF 15 マティアス・ベシーノ

MF 22 ウーゴ・ソテロ

MF 23 ウーゴ・アルバレス

FW 10 イアゴ・アスパス

FW 39 ジョーンズ・エルアブデラウィ

監督

クラウディオ・ヒラルデス

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 45 Thiago Pitarch

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 21 ブラヒム・ディアス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 20 フラン・ガルシア

DF 27 Diego Aguado

DF 48 Lamini Fati

MF 28 Cestero

MF 37 Manuel Ángel

MF 38 César Palacios

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

監督

アルバロ・アルベロア

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります