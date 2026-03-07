セルタvsR・マドリー スタメン発表
[3.6 ラ・リーガ第27節](バライドス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[セルタ]
先発
GK 13 アンドレイ・ラドゥ
DF 2 カール・スタルフェルト
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 3 オスカル・ミンゲサ
MF 5 セルヒオ・カレイラ
MF 6 イライクス・モリバ
MF 16 ミゲル・ローマン
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 9 フェラン・ジュグラ
FW 19 ビリオット・スウェドベリ
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 4 ジョセフ・アイドゥー
DF 12 マヌ・フェルナンデス
DF 14 アルバロ・ヌニェス
DF 17 ハビ・ルエダ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
MF 8 フェル・ロペス
MF 15 マティアス・ベシーノ
MF 22 ウーゴ・ソテロ
MF 23 ウーゴ・アルバレス
FW 10 イアゴ・アスパス
FW 39 ジョーンズ・エルアブデラウィ
監督
クラウディオ・ヒラルデス
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 45 Thiago Pitarch
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 20 フラン・ガルシア
DF 27 Diego Aguado
DF 48 Lamini Fati
MF 28 Cestero
MF 37 Manuel Ángel
MF 38 César Palacios
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
アルバロ・アルベロア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります