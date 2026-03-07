お笑いタレント・有吉弘行（51）が6日に放送されたテレビ朝日「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。そば屋でどういったそばなのかを知らずに注文して驚いたことを振り返った。

視聴者から、そば屋で「おかめそば」を頼んだことがないとして「いつも挑戦しようと思いつつも、頼んだことないメニューありませんか?」と質問が届いた。

これに有吉とマツコ・デラックスも食べたことがないと明かしていた。また、有吉は「俺、この前そば屋でね、あまりそばの気分じゃなかった。でも、みんなが行くっていうから付き合って」と、乗り気じゃない状態でそば屋を訪れた。

そこで「こういう機会だから何でもいいやと思って『花巻そば』を知らずに頼んだ。そうしたら…ビビったよ」と、運ばれてきたそばを見て想像していたものとかけ離れていて驚いたことを明かした。

マツコも「花巻そば」の詳細を知らず「どんなの?」と気になり「ちょっと見せて」と、番組スタッフにモニターに映してほしいとお願いした。映る瞬間、有吉は「のりいっぱいだもん」と、そばが見えないほどのりが一面に敷き詰められていた。

「これが『花巻そば』っていうの?」と驚いたマツコ。有吉は「何か俺…もっと『花巻』だからさ、花とか…キレイなそばかなと思ったら、真っ黒のそば出てきてさ“イカ墨!?”みたいな」と度肝を抜かれた。見た目に驚かされたが「うまいんだよ!うまいの!うまいの!のりがおいしくて」と味は絶品だったと伝えた。