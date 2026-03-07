ボートレース児島の開設73周年記念競走「G1児島キングカップ」は6日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

吉田拡、村岡賢人が準優を勝ち切れず、準優10Rを1着通過した池田が優勝戦1号艇を獲得した。間違いなくVへの追い風が吹いている。近況の児島実績も2023年5月G1・71周年優勝戦6着→23年7月SGオーシャンカップ優勝戦5着→25年3月一般戦優勝→25年6月G3企業杯優勝戦2着と抜群。これで5節連続優出となった。3日連続のイン戦となるだけにスタートも問題はないか。先マイを決めて突き放す。勝てば昨年9月18日の鳴門72周年記念以来となる通算16回目のG1制覇だ。

準優12Rの松井は2コースからまさに極上の差し。もちろん狙うは、その再現だ。総合パワーで節イチの藤原碧が地元G1初出場から初Vにチャレンジ。吉田拡は気持ちを切り替えてカド捲りで挑む。外2艇は展開を待つ。

＜1＞池田浩二 足は悪くないくらいで、ここがいいってところはない。調整は、ほぼペラ。大幅にはしないけど、多少はやってみる。

＜2＞松井繁 グリップがあるので、そこは良かった。伸びはみんな出ているので変わらないと思う。ピット離れは若干怪しいけど、ぎりぎり持たせていきたい。

＜3＞藤原碧生 今までは伸びが良かったけど乗り心地を求めバランスが取れた。その分、パンチは落ちたかな。調整は当日考えます。

＜4＞吉田拡郎 気を取り直して行きます。このエンジンは回り足系で、いい足していると思う。

＜5＞山口剛 出足系に関しては凄くいい。ただ、スタートは無理できない。

＜6＞上野真之介 伸びは良かった。中堅上位はあって、バランスが取れている。