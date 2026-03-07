Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの五関晃一（４０）が６日、東京・ＩＭＭ ＴＨＥＡＴＥＲで、主演舞台「悪の花」（１５日まで）の初日を迎えた。同じＳＴＡＲＴＯ社所属の和田優希（２４）と久保廉（２０）と共演。後輩たちからは「不思議な人」と表現された。

Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚのバックダンサーを務めたことがあるという久保は「Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚさんは全員不思議だけど、特に不思議なのは五関さん。プライベートが謎で何をしているのか聞いたら『俺はゲームしかしてない』と言われて何も言えなかった」と苦笑いした。

一方の和田は、五関のファンから「五関くんはボケるのが好き」というタレコミを受けて稽古へ。「そんなことはないと思っていたけど、うそをいっぱい言っていて、弊社の先輩は何枚皮をはがしてもいろんな色を見られる」と明かすと、五関は「（和田は）メンバーで言うと、戸塚（祥太）のファンなので、僕には興味ないと思う」と淡々と話し、笑いを誘った。

同作は韓国の大手制作会社・スタジオドラゴンが制作し、２０２０年に韓国で放送された同名人気ドラマの舞台化。