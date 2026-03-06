お笑いコンビ「三四郎」がパーソナリティーを務めるニッポン放送「三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO）」（金曜深夜3・00）が6日放送され、トヨタ自動車がスポンサーになったことが明らかになった。前週2月27日放送に同社の豊田章男会長（69）がサプライズ電話出演して大きな話題になっていた同ラジオ。小宮浩信（42）がノリで「スポンサーになってよ！」と発言したことが、早くも実現した。

オープニングトークで前週の放送を振り返った小宮と相田周二（42）の2人。大盛り上がりだった放送の裏で、通常の手続きを無視した小宮の“営業活動”に番組ディレクターは局とトヨタ自動車の双方から怒られることも頭がよぎり、週明けの出勤に備えてスーツを用意していたという。だが、その不安は杞憂（きゆう）に終わった。

小宮は「仕事早すぎやで！ほんまにトヨタがスポンサーになった！」と報告。ディレクターからは「スーツの準備をしていて良かった。社長賞もらうのにパーカーじゃね…」というご機嫌なジョークも飛び出たという。

1月30日放送で、小宮が豊田氏と親子関係にあると主張したことに豊田氏がインスタグラムで反応し、翌週以降も小宮が「オヤジ」と呼ぶノリを続けていたことから起こった奇跡。小宮は「最初は小さな小さなノリがドライブしていって大きなノリになった。ご機嫌だぜ！」と、得意げに語った。この日の放送で、実際にトヨタ自動車のCMが流れると、三四郎の2人は「本当に流れたなあ。かっこいいなあ」と感動する場面もあった。

スポンサー実現を期待していたリスナーからは深夜にもかかわらず「本当になった！」「夢がある」「オヤジ…！」とのリアクションが相次ぎ、豊田氏のサプライズ登場に続いて2週連続で起こった奇跡の喜びを分かち合った。