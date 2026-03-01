開催：2026.3.7

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム

結果：[パナマ] 1 - 3 [キューバ]

WBCの試合が7日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでパナマとキューバが対戦した。

パナマの先発投手はＬ・アレン、対するキューバの先発投手はＬ・モイネロで試合は開始した。

2回表、7番 Ｙ・ギベルト 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでキューバ得点 PAN 0-1 CUB

3回表、2番 Ｙ・モンカダ 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでキューバ得点 PAN 0-3 CUB

7回裏、7番 Ｊ・カマルゴ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパナマ得点 PAN 1-3 CUB

試合は1対3でキューバの勝利となった。

この試合の勝ち投手はキューバのＬ・モイネロで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパナマのＬ・アレンで、ここまで0勝1敗0S。キューバのＲａｉ・マルティネスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-07 03:56:11 更新