A.B.C-Z¤Î¸Þ´Ø¹¸°ì¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ø°¤Î²Ö¡Ù¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤¬6Æü¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥Í¥×¥í¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Þ´Ø¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë³¤ÇµÈþ·î¤µ¤ó¡¢ÏÂÅÄÍ¥´õ¤µ¤ó¡¢µ×ÊÝÎ÷¤µ¤ó¡¢°ÂÀ¾¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡¢µ×ÊÝÅÄ½¨ÉÒ¡¢µÜ²¼ÍºÌé¤µ¤ó¡¢¤ß¤Î¤¹¤±¤µ¤ó¡¢¿å²Æ´õ¤µ¤ó¡¢±©¾ìÍµ°ì¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸Þ´Ø¹¸°ì ¡Û¡ÖA.B.C-Z¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÉÔ»×µÄ¡×¸åÇÚ¤òÁ°¤Ëà±³á¤òÏ¢È¯¡¡ÏÂÅÄÍ¥´õ¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ã¤Æ²¿ËçÈé¤òÇí¤¬¤·¤Æ¤â¿§¡¹¤Ê¿§¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
ËÜºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼êÀ©ºî²ñ¼Ò¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö°¤Î²Ö¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢À¤³¦½é¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¡£¼ç±é¤Î¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢µ¶¤Î¥Ú¥¯¡¦¥Ò¥½¥ó¤ËÀ®¤êºÑ¤Þ¤¹¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
½éÆü¤òÁ°¤Ë¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Ï¡¢àÀ¤³¦½é¤ÎÉñÂæ²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ê¤ê¤ÎÉñÂæÈÇ¤Î¡Ö°¤Î²Ö¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Ä¤â¤êá¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Ï¸«¤É¤³¤í¤òà²¿¸Î¡¢¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¹¡×¤Ï¡Ö¥Ú¥¯¡¦¥Ò¥½¥ó¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç²¿¸Î¤«¸À¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¤½¤³¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Èµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¡£¸åÇÚ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Ï¡¢à2¿Í¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£·Î¸Å½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë3¿Í¤À¤±¤Ç¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤Í¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¤ÀèÇÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ëà¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Á´Éô±³¤Ç¤¹á¤È¹²¤Æ¤ÆÄûÀµ¡£
¤½¤ó¤Ê¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤òµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢àº£¤Þ¤ÇÂô»³¥Ð¥Ã¥¯¤È¤«Æ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢A.B.C-Z¤µ¤ó¤Ã¤ÆÁ´°÷ÉÔ»×µÄ¤À¤±¤É¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤¬¸Þ´Ø¤¯¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿á¤È¸ì¤ê¡¢àº£²óÏÃ¤òÌã¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¸Þ´Ø¤µ¤ó¤ÈÉñÂæ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ã¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¸Þ´Ø¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤òÂô»³ÃÎ¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£º£²ó¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¸Þ´Ø¤¯¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤¿á¤È¡¢º£²ó¤Î¶¦±é¤ÇÃç¤ò¿¼¤á¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤âA.B.C-Z¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¸Þ´Ø¤¯¤ó¤¬°ìÈÖÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢à¥Ö¥í¥°¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¸Þ´Ø¤¯¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ü¥±¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤Ã¤¤âµÞ¤Ë±³¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ã¤Æ²¿ËçÈé¤òÇí¤¬¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡ÖÌÌÇò¤ì¤§¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸Þ´Ø¤¯¤ó¤ò²òË¶¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤á¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Ï¡¢à16ÏÃÊ¬¤ò2»þ´Ö¤Ë½Ì¤á¤¿¤Î¤Ç¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¥É¥é¥Þ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉñÂæ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥å¥Ã¤È¤·¤¿Ê¬¡¢¿´¤¬¤«¤Íð¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¿´¤ò¤«¤Íð¤µ¤ì¤¿¤¤´êË¾¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÍè¤Æ¤Û¤·¤¤á¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
