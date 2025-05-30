Ａ．Ｂ．ＣーＺの五関晃一が６日、東京・文京区のＩＭＭ ＴＨＥＡＴＥＲで主演舞台「悪の花」（６〜１５日＝同所、２８、２９日＝大阪・森ノ宮ピロティホール）の取材会＆公開ゲネプロに登場した。

韓国ドラマ「愛の不時着」など世界的大ヒット作を生み出す制作会社ドラゴンスタジオが２０２０年に公開したドラマ「悪の花」を原作にした世界初の舞台版。五関は「世界初の舞台化ということでプレッシャーもありましたけど、我々なりの舞台版『悪の花』を作り上げた」と胸を張った。 作中では偽のペク・ヘソンを演じるト・ヒョンス役を務める。「なぜ、ト・ヒョンスはペク・ヘソンを演じていたのかがストーリーの軸になっていますので、そこを見ていただきたい」とアピールした。

共演したＳｐｅｃｉａＬ・和田優希と久保廉は事務所のの後輩にあたる。五関は「２人にはいくつアドバイスを送ったかわからない。２人にとって頼もしい後輩だなと思います。すみません、全部ウソです」とおどけ、仲の良さをのぞかせた。一方、和田と久保は「Ａ．Ｂ．ＣーＺの中で五関さんが一番不思議」と口をそろえたが、稽古期間を通して親交を深めた様子だった。

五関は今作について「（ドラマの）１６話をギュっと約２時間に縮めたダイジェストみたいな感じ。ドラマを見た方も楽しめますし、見たことない人もドラマに興味を持ったり、単純に舞台を楽しめる内容になっている。テーマである『愛』を見つけていただいて、心をかき乱されたい願望のある方はぜひ来ていただきたい」と呼び掛けた。