ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４３６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式6日（NY時間13:13）（日本時間03:13）
ダウ平均 47518.11（-436.63 -0.91%）
ナスダック 22570.87（-178.12 -0.78%）
CME日経平均先物 54125（大証終比：-1605 -2.97%）
欧州株式6日終値
英FT100 10284.75（-129.19 -1.24%）
独DAX 23591.03（-224.72 -0.94%）
仏CAC40 7993.49（-52.31 -0.65%）
米国債利回り
2年債 3.519（-0.057）
10年債 4.104（-0.033）
30年債 4.736（-0.017）
期待インフレ率 2.353（+0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.860（+0.019）
英 国 4.627（+0.085）
カナダ 3.371（+0.021）
豪 州 4.843（+0.045）
日 本 2.165（+0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝89.66（+8.65 +10.68%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5151.20（+72.50 +1.43%）
ビットコイン（ドル）
68308.94（-2833.07 -3.98%）
（円建・参考値）
1076万8221円（-446605 -3.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
