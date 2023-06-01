NY株式6日（NY時間13:13）（日本時間03:13）
ダウ平均　　　47518.11（-436.63　-0.91%）
ナスダック　　　22570.87（-178.12　-0.78%）
CME日経平均先物　54125（大証終比：-1605　-2.97%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10284.75（-129.19　-1.24%）
独DAX　 23591.03（-224.72　-0.94%）
仏CAC40　 7993.49（-52.31　-0.65%）

米国債利回り
2年債　 　3.519（-0.057）
10年債　 　4.104（-0.033）
30年債　 　4.736（-0.017）
期待インフレ率　 　2.353（+0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.860（+0.019）
英　国　　4.627（+0.085）
カナダ　　3.371（+0.021）
豪　州　　4.843（+0.045）
日　本　　2.165（+0.011）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝89.66（+8.65　+10.68%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5151.20（+72.50　+1.43%）

ビットコイン（ドル）
68308.94（-2833.07　-3.98%）
（円建・参考値）
1076万8221円（-446605　-3.98%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ