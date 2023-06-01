英中銀の今月の利下げ期待が完全に後退 それでもポンドは下落＝ＮＹ為替 英中銀の今月の利下げ期待が完全に後退 それでもポンドは下落＝ＮＹ為替

きょうのポンドドルは後半になって買い戻しが出ており、１．３４ドル付近まで戻しているものの、一時１．３３ドル台前半まで下落する場面が見られた。中東情勢の混迷から原油相場は一時９２ドル台まで上昇しており、為替市場はドル高が続いている。



英国でのインフレ懸念が強まっており、短期金融市場では、今月の英中銀の利下げ確率を完全に後退させており１０％程度まで急低下している。先週末は８５％程度だった。それでもポンドドルは下値模索を続けている状況。



次回の英消費者物価指数（ＣＰＩ）では、総合指数が再び鈍化する見込みだが、現在のエネルギー供給の混乱は今後の物価上昇圧力につながる可能性がある。



GBP/USD 1.3395 GBP/JPY 211.20 EUR/GBP 0.8671



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

