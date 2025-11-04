◆ＷＢＣ パナマ―キューバ（６日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）

ソフトバンクで昨季ＭＶＰに輝いたリバン・モイネロ投手（３０）がワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のキューバ代表として、初戦・パナマ相手に先発し３回２／３を２安打無失点。３四死球、４奪三振、５９球投げてマウンドを降りた。

いきなり先頭打者を一塁手のＡ・マルティネスのモイネロがカバーに入った一塁への悪送球で無死二塁のピンチを招いた。だが２番ソーサを空振り三振。３番カバジェロの時に三盗を狙ったコルドバを捕手の好送球でタッチアウト。次打者を四球で歩かせたが４番アマヤを三ゴロで無失点でスタートした。

２回は３者凡退。３回先頭打者に右翼線二塁打を許したが２三振と遊ゴロで切り抜け、先頭打者を死球で出した４回は続く４番アマヤを三ゴロ併殺打。その後安打と四球で２死一、二塁となり５９球で交代。２番手の元中日で昨季、ブルージェイズのリーグ優勝に貢献したＹ・ロドリゲスが中飛に抑えて無失点で開幕先発の大役を果たした。

１番サントスが２０１７年ロッテに在籍、３番Ａ・マルティネスが現日本ハム。４番デスパイネはロッテ、ソフトバンクに在籍し１８４本塁打を放ったスラッガーとＮＰＢでプレーした選手の多いキューバ打線もモイネロを援護。２回に７番ギベルトの右越え先制アーチ、３回には現エンゼルスのモンカダが左翼席に２ランを放って追加点。４回を終えて３―０でリードしている。