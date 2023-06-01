NY株式6日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　47368.07（-586.67　-1.22%）
ナスダック　　　22576.54（-172.45　-0.76%）
CME日経平均先物　54155（大証終比：-1575　-2.90%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10284.75（-129.19　-1.24%）
独DAX　 23591.03（-224.72　-0.94%）
仏CAC40　 7993.49（-52.31　-0.65%）

米国債利回り
2年債　 　3.546（-0.030）
10年債　 　4.129（-0.008）
30年債　 　4.761（+0.008）
期待インフレ率　 　2.349（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.860（+0.019）
英　国　　4.627（+0.085）
カナダ　　3.385（+0.035）
豪　州　　4.843（+0.045）
日　本　　2.165（+0.011）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝90.13（+9.12　+11.26%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5147.70（+69.00　+1.36%）

ビットコイン（ドル）
68537.63（-2604.38　-3.66%）
（円建・参考値）
1080万3587円（-410528　-3.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ