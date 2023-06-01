ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５８６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式6日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 47368.07（-586.67 -1.22%）
ナスダック 22576.54（-172.45 -0.76%）
CME日経平均先物 54155（大証終比：-1575 -2.90%）
欧州株式6日終値
英FT100 10284.75（-129.19 -1.24%）
独DAX 23591.03（-224.72 -0.94%）
仏CAC40 7993.49（-52.31 -0.65%）
米国債利回り
2年債 3.546（-0.030）
10年債 4.129（-0.008）
30年債 4.761（+0.008）
期待インフレ率 2.349（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.860（+0.019）
英 国 4.627（+0.085）
カナダ 3.385（+0.035）
豪 州 4.843（+0.045）
日 本 2.165（+0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝90.13（+9.12 +11.26%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5147.70（+69.00 +1.36%）
ビットコイン（ドル）
68537.63（-2604.38 -3.66%）
（円建・参考値）
1080万3587円（-410528 -3.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
