サマンサタバサジャパンリミテッドが展開するブランド「Samantha Thavasa（サマンサタバサ）」から、日本のキャラクターアーティストであるタロアウトが描いた「くまのプーさん」をサマンサタバサの人気シリーズに取り入れたアイテムを発売する。



「『くまのプーさん』コレクション スマートワン」（イエロー・グレージュ）

「『くまのプーさん』コレクション スマートワン」（イエロー・グレージュ）は、サマンサタバサで人気のスマートワンショルダーバッグに、タロアウトのアートをデザインに落とし込んだアイテム。イエローとグレージュ、それぞれ異なるアートをプリントしている。バッグのフロントには、「くまのプーさん」の世界観をイメージしたアートを型押しでデザインした。中を開けると、「クリストファー・ロビン」と「プーさん」が仲良く寄り添っている後ろ姿のコピーライトを箔押しでデザインしている。



「『くまのプーさん』コレクション サマタバパッチワークトート」（イエロー）

「『くまのプーさん』コレクション サマタバパッチワークトート」（イエロー）は、「プーさん」をイメージしたイエローをベースに、タロアウトのアートを使用したサマタバパッチワークトート。両面で使用でき、中を開けると「プーさん」と仲間たちのオリジナル総柄裏地を使用した。サイドにはペットボトルや折り畳み傘などの収納に便利なポケット付き。



『くまのプーさん』コレクション 折財布（ブラウン）」

「『くまのプーさん』コレクション 折財布（ブラウン）」は、はちみつが垂れているような、可愛らしいデザインに、タロアウトのアートを型押しでデザインした折財布。ブラウンを使用し、高級感のある印象に。中を開けると、「クリストファー・ロビン」と「プーさん」が仲良く寄り添っている後ろ姿を箔押しでデザインした。お財布の背面にもカードが収納できるので、よく使うカードなどの収納に便利だという。



「『くまのプーさん』コレクション バッグチャーム」

「『くまのプーさん』コレクション バッグチャーム」は、「プーさん」と仲間たちのアートを金具に落とし込んだバッグチャーム。ハチが揺れて可愛いデザインで、チェーン部分には、はちみつをイメージ下イエローのビジューとパールを施しキラキラした高級感のあるバッグチャームになっている。



『くまのプーさん』コレクション 2wayバッグチャーム」

「『くまのプーさん』コレクション 2wayバッグチャーム」は、「プーさん」とハチのアートを組み合わせた2wayバッグチャーム。ハチがプーさんの周りを飛んでいるように見えるデザインで、チェーン部分には、はちみつをイメージしたイエローのビジューがキラキラして高級感のある印象に。チェーンを外すと、ファスナーチャームとしても使用可能になっている。



『くまのプーさん』コレクション ハンカチ」

「『くまのプーさん』コレクション ハンカチ」は、バッグの裏地に使用している、オリジナルの総柄をデザインしたハンカチ。「プーさん」と仲間たちの総柄がポップで可愛らしい雰囲気に。

［小売価格］

「くまのプーさん」コレクション スマートワン（イエロー・グレージュ）：2万8600円

「くまのプーさん」コレクション サマタバパッチワークトート（イエロー）：1万4300円

「くまのプーさん」コレクション 折財布（ブラウン）：2万2000円

「くまのプーさん」コレクション バッグチャーム：6600円

「くまのプーさん」コレクション 2wayバッグチャーム：6600円

「くまのプーさん」コレクション ハンカチ：1650円

［発売日］3月9日（月）

サマンサタバサジャパンリミテッド＝https://www.samantha.co.jp