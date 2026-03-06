

「即攻元気ゼリー アミノ酸＆ローヤルゼリー 糖類0 コーラ風味」

明治は、「即攻元気」ブランドから、元気をチャージする「即攻元気ゼリー アミノ酸＆ローヤルゼリー 糖類0 コーラ風味」を3月9日からコンビニエンスストアで先行発売し、3月23日から全経路で発売する。

特長は、リフレッシュにもぴったりなスッキリとしたコーラ風味とのこと。忙しい毎日にうれしいアミノ酸、ローヤルゼリー、1／3日分（栄養素等表示基準値2025（18歳以上、基準熱量2200kcal）による）のビタミンB群3種、クエン酸を配合した。運動不足や体型が気になる人も飲みやすい糖類ゼロ（糖類0.5g未満／100g（食品表示基準による））低カロリー（熱量40kcal以下／100g（食品表示基準による））設計になっている。暑い日の熱中症対策（全国清涼飲料連合会の「熱中症対策」表示ガイドラインに準ずる商品として）にも最適だとか。1袋（180g）当たり食塩相当量0.18gとなっている。

同商品は、すっきりとしたコーラ風味と糖類ゼロ設計とし、仕事や家事の合間、午後や夕方以降のリフレッシュやもうひと頑張りのシーンにも飲みやすいゼリー飲料になっている。

猛暑の常態化や夏の長期化で熱中症対策への関心が高まるなか、1袋（180g）当たり食塩相当量0.18gという設計によって、日常の熱中症対策にもおすすめな商品とのこと。

同商品の発売を通じて、手軽に元気をチャージする選択肢を提供することで、毎日を前向きに過ごしたい人を応援し、カラダとココロの健康に貢献していく考え。

［小売価格］220円（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア：3月9日（月）

全経路：3月23日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp