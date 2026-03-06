不二家は、「ミルキー」風味のドリンクやスイーツを揃えたカフェ「ペコちゃん milky タイム」2号店を、ららぽーと柏の葉にオープン3月13日10時からオープンする。

不二家は、ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやさまざまな種類のスイーツを楽しめる新業態「ペコちゃん milky タイム」を1月に埼玉県・浦和美園駅に新規オープンした。「ミルキー」ブランドを活かし、「ミルキー」の優しいミルクの風味をイメージしたドリンクやドーナツ、パイ、マフィン、ケーキ、ソフトクリームなどのスイーツ商品を多数そろえたカフェ形態店となる。老若男女問わず多くの人に「ミルキー」ブランドの新たな楽しみ方と、選べる楽しさを提供している。「ミルキー」に包まれるような、癒しのひとときを過ごしてほしいという。

「ペコちゃん milky タイム」の2号店は、千葉県柏市のショッピングモール「ららぽーと柏の葉」のフードコート内にオープンする。ファミリー層が多いエリアなので、子ども連れでのショッピングの休憩などに活用できるほか、駅近くの好立地のため、通勤、通学時にも気軽に立ち寄ることができる。



詰め合わせイメージ

2号店となる「ペコちゃんmilkyタイム ららぽーと柏の葉店」オープンを記念し、福袋を販売する。「ペコちゃんmilkyタイム」のロゴが入ったオリジナルトートバッグに不二家のお菓子、グッズを詰め合わせ、「ペコちゃんmilkyタイム」で使えるクーポンも付いてくるお得な福袋は数量限定となる。ぜひ早めに購入してほしいとのこと。

［店舗情報］

店名：ペコちゃんmilkyタイム ららぽーと柏の葉店

オープン：3月13日（金）10:00

所在地：千葉県柏市若柴175 三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉3階 コミュニティダイニング（フードコート）

営業時間：平日10:00〜20:00、土日祝10:00〜21:00

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp