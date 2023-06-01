　7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1550円安の5万4180円と急落。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては1440.84円安。出来高は2万1621枚となっている。

　TOPIX先物期近は3620.5ポイントと前日比97ポイント安、TOPIXの現物終値比は96.43ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54180　　　　 -1550　　　 21621
日経225mini 　　　　　　 54170　　　　 -1560　　　347937
TOPIX先物 　　　　　　　3620.5　　　　　 -97　　　 23130
JPX日経400先物　　　　　 32785　　　　 -1210　　　　1676
グロース指数先物　　　　　 744　　　　　 -19　　　　2374
東証REIT指数先物　　売買不成立

