日経225先物：7日2時＝1550円安、5万4180円
7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1550円安の5万4180円と急落。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては1440.84円安。出来高は2万1621枚となっている。
TOPIX先物期近は3620.5ポイントと前日比97ポイント安、TOPIXの現物終値比は96.43ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54180 -1550 21621
日経225mini 54170 -1560 347937
TOPIX先物 3620.5 -97 23130
JPX日経400先物 32785 -1210 1676
グロース指数先物 744 -19 2374
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3620.5ポイントと前日比97ポイント安、TOPIXの現物終値比は96.43ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54180 -1550 21621
日経225mini 54170 -1560 347937
TOPIX先物 3620.5 -97 23130
JPX日経400先物 32785 -1210 1676
グロース指数先物 744 -19 2374
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース