大阪・関西万博（2025年4月〜10月開催）のシンボル「大屋根リング」の解体工事が進んでいる。 運営主体の日本国際博覧会協会によると、昨年（2025年）12月から解体が始まり、保存が決定した部分を除き、2027年8月までに撤去される予定。進捗率は約15%。

解体工事が進む大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」〈2026年3月5日 13時26分撮影 大阪市此花区・夢洲〉

解体作業か進む大屋根リング（北東工区）左後方に解体中の日本館

大屋根リングは1周約2キロ。“最大の木造建築物”として、万博開幕前の2025年3月4日にギネス世界記録に認定された。建築費は約350億円。

“世界最大の木造建築物”ギネス世界記録に認定 設計者・藤本壮介氏（左から4人目）とともに〈2025年3月4日 大阪市此花区・夢洲〉

大阪府・市はリングの北東、大阪ヘルスケアパビリオン跡付近の約200メートル部分について、人が登れる状態で保存する。周辺の約3.3ヘクタールと合わせて緑地帯（大阪市営公園）として整備する。

保存が決定した北東200メートル部分 リング内側にアイルランドパビリオン〈2025年5月3日撮影〉

閉幕後、パビリオンの解体が進む ほぼ同じ場所から アイルランドパビリオンは撤去され、ネパールパビリオンの骨格が見える〈2026年3月5日撮影〉

博覧会協会は、万博会場内の施設・建材・備品などの需要と供給をマッチングさせるサービス「万博サーキュラーマーケット ミャク市！」を通じて、今後の国内全体の施設設備のリユースの推進と、産業廃棄物の削減やサーキュラーエコノミー（循環型経済）の実現に向けて取り組んでいる。

大屋根リングの解体が進む大阪・関西万博跡〈2026年3月5日 12時32分撮影 大阪市此花区・夢洲〉

リングに使用されたスギやヒノキの総量は、約2万7000立方メートル。このうち、「ミャク市！」へ、リユース分として4000立方メートルが出品された（保存部分の約3000立方メートルは除く）。公募は、2025年6月〜2026年2月に4回行われ、譲渡先として全国18都道府県の46の民間企業や地方公共団体が決定（3月5日現在）、最終的には60以上となる見込み。

保存部分の大屋根リングと大阪ヘルスケアパビリオン跡（画像右側の褐色の建屋）

すでに能登半島地震の被災地（石川県珠洲市）に送られ、復興公営住宅などに再利用されるほか、来年（2027年）横浜で開催される国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）の大型モニュメントとしても活用されることが決まっている。

日本国際博覧会協会・持続可能性局 大谷佳史氏「全国さまざまな場所で、形を変えて語りつぐ大屋根リングのレガシー（遺産）を見守っていただければ」

解体された木材はいったん仮置きをして、一定量になると別の保管場所で管理された後、譲渡先に。リユース前提の解体のため、木材が損傷しないよう、高度な技術が求められる。高所作業車に乗った作業員とクレーン車が、格子状に組み立てられた柱から梁（はり）をゆっくりと慎重に抜き取る。

博覧会協会・持続可能性局の大谷佳史氏は、「資源の有効利用はもちろん、『2025年大阪・関西万博のレガシーを後世に伝えたい』という熱い思いを感じる。半年間の会期で変色もしているが、譲渡先の多くは『それこそ、万博で使われた証明になる』と好意的に受け止めていただいている。全国さまざまな場所で、形を変えて語りつぐ大屋根リングのレガシー（遺産）を見守っていただければ」と話した。

日本館跡 国産スギの板を複数枚接着して強度を高めた「直交集成板」と呼ばれる素材を内外壁に560枚使用 リサイクルするため、丁寧に解体が進む