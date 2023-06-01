NY株式6日（NY時間11:14）（日本時間01:14）
ダウ平均　　　47383.62（-571.12　-1.19%）
ナスダック　　　22532.64（-216.35　-0.95%）
CME日経平均先物　54140（大証終比：-1590　-2.94%）

欧州株式6日GMT16:14
英FT100　 10288.14（-125.80　-1.21%）
独DAX　 23538.56（-277.19　-1.16%）
仏CAC40　 7977.47（-68.33　-0.85%）

米国債利回り
2年債　 　3.565（-0.012）
10年債　 　4.152（+0.016）
30年債　 　4.784（+0.032）
期待インフレ率　 　2.361（+0.040）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.871（+0.030）
英　国　　4.663（+0.121）
カナダ　　3.394（+0.044）
豪　州　　4.843（+0.045）
日　本　　2.165（+0.011）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝88.97（+7.96　+9.83%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5158.90（+80.20　+1.58%）

ビットコイン（ドル）
68393.06（-2748.95　-3.86%）
（円建・参考値）
1078万6269円（-433537　-3.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ