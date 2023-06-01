ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５７１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式6日（NY時間11:14）（日本時間01:14）
ダウ平均 47383.62（-571.12 -1.19%）
ナスダック 22532.64（-216.35 -0.95%）
CME日経平均先物 54140（大証終比：-1590 -2.94%）
欧州株式6日GMT16:14
英FT100 10288.14（-125.80 -1.21%）
独DAX 23538.56（-277.19 -1.16%）
仏CAC40 7977.47（-68.33 -0.85%）
米国債利回り
2年債 3.565（-0.012）
10年債 4.152（+0.016）
30年債 4.784（+0.032）
期待インフレ率 2.361（+0.040）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.871（+0.030）
英 国 4.663（+0.121）
カナダ 3.394（+0.044）
豪 州 4.843（+0.045）
日 本 2.165（+0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝88.97（+7.96 +9.83%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5158.90（+80.20 +1.58%）
ビットコイン（ドル）
68393.06（-2748.95 -3.86%）
（円建・参考値）
1078万6269円（-433537 -3.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
