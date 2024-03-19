◇フィギュアスケート 世界ジュニア選手権第2日（2026年3月5日 エストニア・タリン）

フィギュアスケート世界ジュニア選手権は5日に女子ショートプログラム（SP）が行われ、史上初の4連覇を目指す17歳の島田麻央（木下グループ）が71・90点で首位に立った。初出場の岡万佑子（木下アカデミー）が自己ベストの69・77点で2位につけ、母が日本人でオーストラリア代表のハナ・バース（石崎波奈）が66・95点で3位。岡田芽依（名東FSC）は53・70点の24位で7日のフリーに進んだ。

島田が貫禄の首位発進だ。冒頭のダブルアクセル（2回転半）から全てのジャンプを成功させると、最後は持ち味の高速スピンでフィニッシュ。ノーミスの演技に笑顔を見せ「今までで一番の出来だった。朝の練習後までは（不安と緊張から）自分でもよく分からなくなって泣いてしまったが、切り替えることができた」と振り返った。年齢制限で出られなかったミラノ・コルティナ五輪では、同学年の中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得。「私も亜美ちゃんを追って頑張りたい」と話す17歳が、まずは世界ジュニアを4連覇で締めくくる。