サッカー元日本代表の前園真聖氏（52）が2月28日にテレビ東京の番組収録で右膝外側半月板損傷のけがを負い手術を受けたと6日、同局の公式サイトで発表した。同日、手術を受け無事に終了したとしている。通常歩行ができるまでに約1カ月半以降、かかる見込みだという。

発表によると事故は、同局の「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケの際に起こったという。詳細について「番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです。こうした状況下で番組制作サイドの意向を汲み取っていただいた前園さんが、ゲーム内容を確認した際に、不安定な斜面で転倒し、右足を負傷してしまいました」と説明している。

同局は「ロケの過程において前園さんにこのような怪我を負わせてしまったことを重く受け止めております。前園さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、前園さんをはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。その上で「当社は、前園さんの今後の治療等に関し、誠実な対応を行ってまいります。また、外部の法律事務所の協力を得て、今回の事故の原因究明を早急に実施するとともに、今後は撮影前の現場における安全確認をさらに強化するなど、再発防止に最大限努め、番組制作を進めてまいります」としている。