その後、ドル円は伸び悩む動きが見られており、再び１５７円台に下落している。１５８円は意識される水準となており、まだ上値抵抗として機能している模様。中東情勢の混迷とこの日の弱い米雇用統計でドルは上下動しているが、ドル円は１５８円台を完全突破し、１６０円に向かう展開は見られていない。



ドル高は強まっているものの、円安のフォローがないことが上値を慎重にさせている面もありそうだ。前日の植田日銀総裁の国会での答弁からも、日銀は追加利上げ姿勢を変えていない。今月の決定会合での追加利上げは見送られる可能性が高いが、４月は有力視されている。短期金融市場では６３％程度の確率で織り込まれているが、もう少し高いイメージだ。



春闘関連のニュースが伝わり始めているが、来年度も相応の賃上げが期待されている。それをもって日銀は、正常化と位置づけている利上げを実施したい意向と思われる。シナリオが狂うとすれば、中東情勢の動向であろう。もっとも、最近は日米の金利差縮小とドル円の正の相関関係が崩れていることから、素直にドル円が下落に向かうかは未知数。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

